Generi necessari per vivere - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : ALIMENTARI

Significato/Curiosita : Generi necessari per vivere

Di cibo, vestiti e altri generi necessari per vivere, oppure che fornisce a tossicodipendenti e alcolisti un modo facile per procurarsi denaro. i contrari...

Destinati all'alimentazione. gli additivi alimentari sono sostanze deliberatamente aggiunte ai prodotti alimentari per svolgere determinate funzioni tecnologiche...

