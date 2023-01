Dolci in piccole forme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolci in piccole forme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PASTE

Significato/Curiosita : Dolci in piccole forme

Dei dolci tradizionali siciliani che vengono preparati e consumati durante il periodo natalizio. tipici di castellammare del golfo e diffusi in tutto...

paste – comando dei sistemi operativi unix paste – mensile statunitense paste – film del 1916 diretto da ralph dewsbury pasta (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 gennaio 2023

Altre definizioni con dolci; piccole; forme;