Come l atteggiamento critico molto severo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come l atteggiamento critico molto severo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CENSORIO

Significato/Curiosita : Come l atteggiamento critico molto severo

Per andare al bagno. dopo uno scherzo ai suoi danni, cambia atteggiamento, capendo come ci si sente a essere bullizzati. carla (isabelle rose kircher):...

Il censore era, nell'antica roma, chi esercitava la censura, la magistratura istituita nel 443 a.c. e operante fino al 350 d.c. divenne inutilizzata nel...

