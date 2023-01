Il Cassina ex-ginnasta, vincitore di una medaglia d oro ad Atene 2004 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Cassina ex-ginnasta, vincitore di una medaglia d oro ad Atene 2004. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il cassina ex-ginnasta vincitore di una medaglia d oro ad atene 2004

Igor cassina (seregno, 15 agosto 1977) è un allenatore di ginnastica artistica ed ex ginnasta italiano, campione olimpico nella specialità della sbarra...

Stravinskij (disambigua). igor' stravinskij (circa anni trenta) igor' fëdorovic stravinskij, anglicizzato e francesizzato in igor stravinsky (in russo: ...