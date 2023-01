Si batte per scongiurare le guerre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si batte per scongiurare le guerre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PACIFISTA

Significato/Curiosita : Si batte per scongiurare le guerre

Europa, il che coincideva con i disegni di churchill, anche se egli si batté per salvare almeno in parte l'impero. in ogni caso, fu sempre convinto che...

Bertha von suttner, pacifista austriaca. bertrand russell, scienziato britannico che fu incarcerato per la sua attività di pacifista contro la prima guerra... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 gennaio 2023

