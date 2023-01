Aggettivo di onde per le radiocomunicazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aggettivo di onde per le radiocomunicazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : HERTZIANE

Significato/Curiosita : Aggettivo di onde per le radiocomunicazioni

12°29'02.9e / 41.90534°n 12.48414°e41.90534; 12.48414 la bibliotheca hertziana è un istituto di ricerca della società max planck dedicato alla storia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 gennaio 2023

