La zona litoranea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La zona litoranea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La zona litoranea

Dei primi stabilimenti balneari. la suddivisione di roma in venti circoscrizioni si ebbe nel 1972, e la zona litoranea fu compresa nel territorio della...

Software di posta elettronica sviluppato dalla apple inc., vedi mail (apple). questa schermata mostra la pagina "posta in arrivo" di un sistema di posta elettronica...