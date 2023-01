La vite le cui foglie diventano rosse in autunno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La vite le cui foglie diventano rosse in autunno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AMERICANA

Significato/Curiosita : La vite le cui foglie diventano rosse in autunno

Vinificazione. la vite che esistette nel dipartimento di ardèche dopo la fine del terziario non può essere autoctona in quanto i depositi di foglie fossili di...

americana – antologia del 1941 curata da elio vittorini americana – romanzo di don delillo del 1971 americana – genere di musica country americana – album...

