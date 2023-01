Un vecchio degno di venerazione in Oriente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vecchio degno di venerazione in Oriente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SANTONE

Significato/Curiosita : Un vecchio degno di venerazione in oriente

Munazio planco, gli conferì il titolo onorifico di augustus il 16 gennaio 27 a.c., cioè "degno di venerazione e di onore", e il suo nome ufficiale fu da quel...

santone – cognome italiano angelo santonè – ingegnere e architetto italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

Altre definizioni con vecchio; degno; venerazione; oriente;