Uno strumentista come John Coltrane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno strumentista come John Coltrane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SASSOFONISTA

Significato/Curiosita : Uno strumentista come john coltrane

Adderley. anche john coltrane, che nel frattempo si era disintossicato, venne riassunto e il sestetto - ora costituito da davis, coltrane, adderley, garland...

Viste di un'imboccatura per sassofono contralto (bocchino marca bari) il sassofonista produce il suono applicando le labbra all'imboccatura, conosciuto anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

Altre definizioni con strumentista; come; john; coltrane; Celebre polistrumentista , bassista di Jovanotti; Il Vinicio cantautore e polistrumentista ; Il Pagani polistrumentista ; I suffissi come .it in Internet; Una lingua come l aramaico; Una base del Dna come la timina; Scialbo come lo stile di certi narratori; Noto romanzo di john Steinbeck; La dinastia raccontata da john Galsworthy; john _ poeta inglese; john Dickson _ giallista; Strumento suonato dal jazzista John coltrane ; Ha suonato con John McLaughlin e Alice coltrane ; Cerca nelle Definizioni