L universitario arrivato all ultimo ostacolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L universitario arrivato all ultimo ostacolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TESISTA

Significato/Curiosita : L universitario arrivato all ultimo ostacolo

Della 4ª stagione. lele risiede a parigi dove è diventato un docente universitario. a casa martini arriva il medico torinese emilio villari, fidanzato...

La basilica, stemma della santa sede durante la sede vacante. il sedevacantismo (termine derivato dall'espressione sede vacante) è una posizione teologica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

