Una sportiva come la Quadarella - Cruciverba

Una sportiva come la Quadarella.

Soluzione 10 lettere : NUOTATRICE

Significato/Curiosita

Simona quadarella (roma, 18 dicembre 1998) è una nuotatrice italiana. specializzata nello stile libero, vanta otto ori ai campionati europei (400m, 800m...

Di prima ballerina subacquea viene riconosciuto a annette kellerman, nuotatrice australiana che nel 1907 si esibì al new york hippodrome in una vasca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

