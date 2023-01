Una busta trasparente per documenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una busta trasparente per documenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PORTATESSERE

Significato/Curiosita : Una busta trasparente per documenti

Numerosi tipi di busta che si differenziano per le seguenti caratteristiche: busta per documenti voluminosi; presenza di una finestra per permettere la visione...

Gli accessori si adeguarono alla realtà: un esempio era «la cintura portatessera che è una graziosa trovata che si applica soprattutto su abiti di intonazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

Altre definizioni con busta; trasparente; documenti;