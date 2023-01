Struttura per concerti e partite di basket - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Struttura per concerti e partite di basket. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PALASPORT

Significato/Curiosita : Struttura per concerti e partite di basket

Ospitare concerti, partite di tennis, saggi di danza e manifestazioni di altro tipo. è dotato di sei spogliatoi per atleti, oltre a quelli per giudici...

45°02'30n 7°39'08e / 45.041667°n 7.652222°e45.041667; 7.652222 il palasport olimpico, noto anche col nome commerciale di palaalpitour, palaolimpico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

