La strada Roma-Latina - Cruciverba

La strada Roma-Latina.

la strada statale pontina (ss 148), in precedenza strada regionale 148 pontina (sr 148), è una strada statale che collega roma a terracina (lt), passando...

1945, n. 270), non è ancora avvenuta tale variante per pontinia, che andrebbe corretto in pontina, e sabaudia, che andrebbe corretto in sabauda. sorse su...