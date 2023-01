Lo stato degli animali in gabbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stato degli animali in gabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CATTIVITÀ

Significato/Curiosita : Lo stato degli animali in gabbia

Casetta o comunque un posto riparato nei piani più alti della gabbia. all'interno della gabbia possono essere messi giochi quali la ruota (molto consigliata...

"nuova cattività babilonese". in seguito, per meglio distinguere l'originale cattività ebraica con quella pontificia, il termine mutò in "cattività avignonese"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

