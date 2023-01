Lo Stato africano con Maseru - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato africano con Maseru. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo stato africano con maseru

maseru (o anche masero) è la capitale del lesotho. situata sul fiume caledon, al confine con il sudafrica, è l'unica città di dimensioni considerevoli...

25°e-29.55; 28.25 il lesotho (afi: /le'sto/), ufficialmente regno del lesotho (muso oa lesotho in sotho del sud, kingdom of lesotho in inglese, in passato...