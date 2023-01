Sono lontane in North Dakota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono lontane in North Dakota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : HD

Significato/Curiosita : Sono lontane in north dakota

Statua di sacajawea a bismarck in dakota del nord sacajawea (salmon, 1788 – omaha, 20 dicembre 1812) fu una donna nativa americana della tribù degli shoshoni...

Distributivo hd – sigla del catalogo henry draper hd – variante dell'iprite hd – codice vettore iata di hokkaido international airlines/air do hd – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

