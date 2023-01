Si scansa restando immobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scansa restando immobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FATICA

Significato/Curiosita : Si scansa restando immobili

Il tardo old chinese/tardo cinese antico e il primo cinese medio, fermo restando che il cinese parlato durante la dinastia jin, che precede il primo cinese...

Inoltre, la fatica può essere alleviata da un periodo variabile di riposo. l'affaticamento può avere cause fisiche o mentali: la fatica fisica è la temporanea... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

Altre definizioni con scansa; restando; immobili; Abilmente scansa ta; Pigro, scansa fatiche; scansa to, sfuggito; Schivare, scansa re; Scendere di quota lentamente, restando orizzontale; Si dà prestando attenzione; Il disbrigo delle proprie mansioni restando a casa; C è quello segreto, di polizia... e immobili are; Ex imposta sugli immobili ; immobili tà di espressione o di sguardo; L immobili tà di certi malati mentali; Cerca nelle Definizioni