Sarde in _ antipasto della cucina veneziana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sarde in _ antipasto della cucina veneziana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sarde in antipasto della cucina veneziana

sarde in saor le sarde in saor (sardèe in saór) sono un antipasto a base di sarde fritte, condite con cipolle in agrodolce, pinoli e uvetta ("saor" sta...

Sarde in saor le sarde in saor (sardèe in saór) sono un antipasto a base di sarde fritte, condite con cipolle in agrodolce, pinoli e uvetta ("saor" sta per...