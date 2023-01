Le si rompe il collo per vuotarla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le si rompe il collo per vuotarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIALA

Petr fiala (brno, 1º settembre 1964) è un politico ceco leader del partito civico democratico (ods) dal 2014. è membro della camera dei deputati dal 2013... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

