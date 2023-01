Riprendere in servizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riprendere in servizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : RIASSUMERE

Significato/Curiosita : Riprendere in servizio

2020, la faa ha autorizzato il max a tornare in servizio. prima che l'aereo possa riprendere il servizio, le modifiche dovranno essere implementate secondo...

Strumento secondario di ricerca scientifica il cui obiettivo è quello di riassumere dati provenienti da strumenti di ricerca primari, ad esempio con una rassegna... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

Altre definizioni con riprendere; servizio;