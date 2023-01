Ridente per il turista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridente per il turista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMENI

Significato/Curiosita : Ridente per il turista

Anno è visitata da turisti provenienti da tutto il mondo e, nonostante il flusso turistico si stia sempre di più portando verso il mordi-e-fuggi, la città...

Coordinate: 29°46'54n 31°13'17e / 29.781667°n 31.221389°e29.781667; 31.221389 il complesso piramidale di ameny qemau era l'edificio ove fu sepolto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

