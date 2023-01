C è quello espiatorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello espiatorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CAPRO

Significato/Curiosita : C e quello espiatorio

Il capro espiatorio, dipinto di william holman hunt (1854), city art gallery, manchester, regno unito il capro espiatorio era un capro utilizzato anticamente...

Il capro espiatorio, dipinto di william holman hunt (1854), city art gallery, manchester, regno unito il capro espiatorio era un capro utilizzato anticamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

Altre definizioni con quello; espiatorio;