Può essere campata in aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere campata in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IPOTESI

Significato/Curiosita : Puo essere campata in aria

Più lungo d'europa adibito al traffico stradale e ferroviario con una campata centrale di 490 m; fu inaugurato il 1º luglio 2000 alla presenza del re...

Citazioni di o su ipotesi wikizionario contiene il lemma di dizionario «ipotesi» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ipotesi ipotesi, in dizionario...

Altre definizioni con essere; campata; aria; Che possono essere richiesti; Può essere a quattro; Nei test di scuola può essere chiusa; Possono essere a fittone o fascicolate; Averla scampata ; Spesso chi lo lascia dice di averla scampata bella; Scampata senza danni; Frase campata in aria; Grande città universitaria svedese; Un peso... nell aria ; Vi riposano Maria Callas ed Edith Piaf; Vegetaria ni per natura; Cerca nelle Definizioni