Preparato in laboratorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preparato in laboratorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SINTETICO

Significato/Curiosita : Preparato in laboratorio

Proporzioni in massa definite e costanti". ad esempio il carbonato di rame, qualunque fosse la sua origine (naturale o preparato in laboratorio), conteneva...

Fibra sintetica linguaggio sintetico, linguaggio dotato di alta sinteticità proveniente da un processo di sintesi chimica olio lubrificante sintetico petrolio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

Altre definizioni con preparato; laboratorio;