Per dieci : deca = per sette : __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per dieci : deca = per sette : __.

Soluzione 4 lettere : EPTA

Significato/Curiosita : Per dieci : deca = per sette :

Chilioi, «mille». etto: dal greco at, hekaton, «cento». deca: dal greco da deka, «dieci» deci: dal latino decimus, «decimo». centi: dal latino centus...

2007 compone una suite orchestrale ispirata al numero sette, intitolata epta. nel 2008 è stato nominato chevalier dans l’ordre des arts et des lettres... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

