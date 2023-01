La parte da cui è più prudente tenere il coltello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte da cui è più prudente tenere il coltello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La parte da cui e piu prudente tenere il coltello

Umani e non potendole avere tutte, è necessario che sia tanto prudente, e se è possibile, liberarsi della forma del vizioso. ma anche non si curi il principe...

Il canale della manica (in inglese: english channel o channel, in francese: la manche, in bretone: mor breizh, in cornico mor bretannek, in guernesiais:...