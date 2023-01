Pantofole vecchie e comode - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pantofole vecchie e comode. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Pantofole vecchie e comode

La vita inimitabile di gabriele d'annunzio: non sono un letterato in pantofole, io sono un soldato. url consultato il 4 luglio 2017. carlino 1986. ^...

Tessuti. esistono vari tipi di ciabatte, come quelli qui sotto elencati. ciabatta da mare di pezza: sono le classiche ciabatte da casa realizzate in tessuto...