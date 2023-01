Non bastare ai bisogni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non bastare ai bisogni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SCARSEGGIARE

Significato/Curiosita : Non bastare ai bisogni

Subordinata soggettiva, si ritrovano di solito delle espressioni impersonali (bastare, bisognare, convenire ecc.), per la quale identificare un soggetto può...

Incerta origine che, tradotta in italiano, significa: meglio abbondare che scarseggiare. l'espressione è di uso comune nel linguaggio quotidiano, spesso anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

Altre definizioni con bastare; bisogni;