Il Nino della commedia all italiana - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : MANFREDI

Il nino della commedia all italiana

Che stempera i contenuti comici. il genere della commedia all'italiana si discosta infatti nettamente dalla commedia leggera e disimpegnata e dal filone...

Nino manfredi nel 1990 saturnino manfredi, detto nino (castro dei volsci, 22 marzo 1921 – roma, 4 giugno 2004), è stato un attore, regista, sceneggiatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

