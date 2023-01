Il motore per il gommone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il motore per il gommone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FUORIBORDO

Significato/Curiosita : Il motore per il gommone

Servire per sopravvivere. gennarino si ritrova a dover soddisfare le richieste della "padrona", fino a che, per un guasto al motore di un gommone, i due...

Una serie di tre motori fuoribordo il motore fuoribordo è un motore marino prodotto ed utilizzato per essere montato nello specchio di poppa delle imbarcazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

