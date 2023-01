Modulo per inserire dati personali online - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Modulo per inserire dati personali online. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FORM

Significato/Curiosita : Modulo per inserire dati personali online

(letteralmente formulario, modulo) indica la parte di interfaccia utente di un'applicazione web che consente all'utente client di inserire e inviare al web server/application...

form reso da opera (cliccando sull'immagine si troverà il codice html usato per generarlo). i sottoelementi, dall'alto in basso, sono: casella di testo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

