Un mezzo pubblico presente solo in alcune grandi città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mezzo pubblico presente solo in alcune grandi città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TRAM

Significato/Curiosita : Un mezzo pubblico presente solo in alcune grandi citta

Sconfitto, ma i grandi re elfici della terra di mezzo, tra i quali gil-galad, oropher e amdír, erano quasi tutti periti nelle battaglie. in seguito a questo...

Riminese, vedi tram. disambiguazione – se stai cercando l'infrastruttura dove circolano i tram, vedi tranvia. tram a milano (atm 1500) tram a innsbruck negli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

Altre definizioni con mezzo; pubblico; presente; solo; alcune; grandi; città;