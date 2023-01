Mette in musica un libretto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mette in musica un libretto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OPERISTA

Significato/Curiosita : Mette in musica un libretto

(salome) è un'opera in un atto e un balletto di richard strauss, su libretto dello stesso compositore, basato sulla traduzione in tedesco di hedwig lachmann...

E scritto da mario monicelli, incentrato sulla vita del compositore e operista gioacchino rossini e con sergio castellitto e philippe noiret come protagonisti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

