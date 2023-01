Si menziona per ultimo quando si fa il segno della Croce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si menziona per ultimo quando si fa il segno della Croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SPIRITO SANTO

Significato/Curiosita : Si menziona per ultimo quando si fa il segno della croce

Alcuni, quando genuflettono davanti al santissimo sacramento, aggiungono opzionalmente il segno della croce, che non è prescritto. filippo l'arabo si genuflette...

Di volo di alcuni volatili, vedi spirito santo (uccelli). per quasi tutte le confessioni cristiane, lo spirito santo è la terza persona (ipostasi) della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

