Se manca, l assemblea non è valida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se manca, l assemblea non è valida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUORUM

Significato/Curiosita : Se manca l assemblea non e valida

3 della costituzione, ogni seduta e ogni deliberazione di ciascuna camera e del parlamento, non è valida se non è presente la maggioranza dei componenti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi quorum (disambigua). il termine quorum indica il numero di partecipanti o elettori necessario affinché... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

