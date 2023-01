Legno in polvere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legno in polvere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SEGATURA

Significato/Curiosita : Legno in polvere

Certo periodo di tempo, le polveri si deterioravano, ovvero gli ingredienti si separavano e andavano miscelati di nuovo; la polvere deteriorata era inutilizzabile...

segatura di legno la segatura è l'insieme dei minuti frammenti prodotti dal taglio con la sega. nel gergo moderno il termine si riferisce quasi sempre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

