Legno per i serramenti - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : LARICE

Significato/Curiosita : Legno per i serramenti

(serramenti esterni), o due locali interni dell'edificio stesso (serramenti interni). i serramenti comprendono finestre, porte, vetrate fisse ecc. le funzioni...

Il larice europeo o comune (larix decidua miller) che cresce spontaneo in alta quota. un'altra specie diffusa ma introdotta in europa è il larice del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

