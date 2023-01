L hanno doppia molti supereroi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L hanno doppia molti supereroi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IDENTITÀ

Significato/Curiosita : L hanno doppia molti supereroi

supereroi della terra, come ad esempio i fantastici quattro o i vendicatori. essendo rimasti senza un pianeta, divorato da galactus, gli skrull hanno...

Il concetto di identità assume diversi significati in vari campi, troviamo quindi: identità anagrafica – insieme dei dati che identificano una persona... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

