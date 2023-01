Gru, cicogne, fenicotteri.. - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gru, cicogne, fenicotteri... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Gru cicogne fenicotteri..

Ricordano le cicogne e gli aironi. con una lunghezza del corpo compresa tra 90 e 150 cm, sono tra i più grandi uccelli del mondo. la gru antigone, che...

2006), i trampolieri possono essere suddivisi in modo più accurato come segue: stormo di trampolieri sulla spiaggia stormo di trampolieri in volo sottordine...