È grezza quella che viene usata per i sacchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È grezza quella che viene usata per i sacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TELA

Significato/Curiosita : E grezza quella che viene usata per i sacchi

Questa tela, che la rese molto conosciuta e diffusa nei secoli scorsi, fu in campo nautico, per la veleria, i sacchi, i tendalini nautici e le brande (amache)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tela (disambigua). tela di lana la tela è il modo più semplice con cui si possono intrecciare i... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

