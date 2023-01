È fortemente alcoolico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È fortemente alcoolico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : E fortemente alcoolico

Come digestivo e come dissetante. viene impiegato anche per correggere bevande come caffè, tè e latte. l'assunzione non diluita è fortemente sconsigliata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gin. il gin è una bevanda alcolica, solitamente incolore, ottenuta per distillazione di un...