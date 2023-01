Un foro per il filo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un foro per il filo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CRUNA

Significato/Curiosita : Un foro per il filo

filo piega ad angolo retto e forma un nasello radiale trascinatore che permette la presa dell'inserto per l'avvitamento. durante l'installazione il filetto...

La cruna dell'ago (eye of the needle) è un film di richard marquand tratto dall'omonimo romanzo di ken follett e uscito nelle sale cinematografiche nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

