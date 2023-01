Il foro per i bottoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il foro per i bottoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASOLA

Significato/Curiosita : Il foro per i bottoni

Riempire tutto il foro all'atto della realizzazione della controtesta. l'area libera deve essere di diametro di circa una volta e mezzo il foro, per permettere...

asola (àsula in dialetto alto mantovano) è un comune italiano di 9 874 abitanti della provincia di mantova in lombardia. lo stesso argomento in dettaglio:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

