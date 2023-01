È dura per chi si illude - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È dura per chi si illude. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REALTÀ

Significato/Curiosita : E dura per chi si illude

Stesso di "realtà". difatti, il concetto più antico e diffuso di verità è quello che la concepisce come corrispondenza fra pensiero e realtà, riponendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

