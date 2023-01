Si divorano in automobile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si divorano in automobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CHILOMETRI

Significato/Curiosita : Si divorano in automobile

Il chilometro quadrato (il cui simbolo è km² e che è spesso erroneamente abbreviato con kmq) è un'unità di misura di superficie ed è per definizione l'area... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

