A destra andando a nord - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A destra andando a nord. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : A destra andando a nord

Voce principale: centro-destra. la locuzione centro-destra comparve per la prima volta in italia attorno al 1850, in seguito all'operazione detta del "connubio"...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi est (disambigua). l'est è uno dei quattro punti o direzioni cardinali, è opposto all'ovest...