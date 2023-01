Crostacei marini simili all aragosta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crostacei marini simili all aragosta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASTICI

Significato/Curiosita : Crostacei marini simili all aragosta

I crostacei (crustacea brünnich, 1772) costituiscono un subphylum degli artropodi che comprende principalmente animali acquatici marini, sebbene siano...

Il fiume astico (astego in veneto, aste in cimbro, astichbach in tedesco, desueto) è un corso d'acqua italiano che scorre nella omonima valle, tra il trentino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

