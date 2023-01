Cosmetico per le labbra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosmetico per le labbra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GLOSS

Burrocacao o burro cacao (anche detto balsamo labbra) è un cosmetico che viene applicato sulle labbra della bocca per proteggerle dal freddo, dal vento, dalla...

gloss – sinonimo di lucidalabbra gloss (o "gloss units") – unità di misura della brillantezza di un materiale gloss – personaggio dei fumetti dc comics... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

